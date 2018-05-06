В Москве проходит акция левой оппозиции

В санкционированном митинге на Суворовской площади в Москве принимают участие 180 человек

РФ. Санкционированный властями митинг проходит на Суворовской площади Москвы , в нем принимают участие 180 человек, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД "На Суворовской площади Москвы проходит согласованный властями города митинг. В мероприятии принимает участие 180 человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка и безопасности", — сказали в ведомстве. Акция приурочена к годовщине событий, произошедших на Болотной площади 6 мая 2012 года. Ее проводят левые силы.