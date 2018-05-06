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В парках Москвы пройдет патриотическая акция «Благодарим Вас за Победу!»
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В парках Москвы пройдет патриотическая акция «Благодарим Вас за Победу!» 

Москва24 12 часов назад
Фото: Москва24
Патриотическая акция «Благодарим Вас за Победу!» пройдет в столичных парках в преддверии 9 Мая, передает телеканал Москва 24. Ее организатором выступило движение «Волонтеры Москвы».
Накануне праздника волонтеры раздают москвичам открытки для ветеранов. Написав на карточках поздравления и пожелания для ветеранов, их опускают в брендированный почтовый ящик. Впоследствии эти открытки подарят героям Великой Отечественной войны в парках, на Красной площади и во время шествия «Бессмертного полка».
Как сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Ресурсного центра по развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер», 7 и 8 мая с 14:00 до 16:00, а также 9 мая с 17:00 до 19:00 акция будет проходить у центрального входа в парк «Сокольники», в саду "Эрмитаж", в «Музеоне» и на Центральной аллее Поклонной горы. Кроме того, выразить личную благодарность ветеранам, подписав открытку, можно будет у медиацентра парка «Зарядье» 8 мая с 14:00 до 16:00.
Ранее Сергей Собянин предложил распечатать и вручить ветеранам ко Дню Победы поздравительные открытки от имени москвичей. Форму открытки разместили на персональном сайте мэра столице. В нее нужно было вписать фамилию, имя и отчество ветерана, а также указать место его службы и боевые награды. За этой информацией следовал поздравительный текст с фотографией или картинкой.
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