В парках Москвы пройдет патриотическая акция «Благодарим Вас за Победу!»

Патриотическая акция «Благодарим Вас за Победу!» пройдет в столичных парках в преддверии 9 Мая, передает телеканал Москва 24. Ее организатором выступило движение «Волонтеры Москвы».

Накануне праздника волонтеры раздают москвичам открытки для ветеранов. Написав на карточках поздравления и пожелания для ветеранов, их опускают в брендированный почтовый ящик. Впоследствии эти открытки подарят героям Великой Отечественной войны в парках, на Красной площади и во время шествия «Бессмертного полка».

Как сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Ресурсного центра по развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер», 7 и 8 мая с 14:00 до 16:00, а также 9 мая с 17:00 до 19:00 акция будет проходить у центрального входа в парк «Сокольники», в саду "Эрмитаж" , в «Музеоне» и на Центральной аллее Поклонной горы. Кроме того, выразить личную благодарность ветеранам, подписав открытку, можно будет у медиацентра парка «Зарядье» 8 мая с 14:00 до 16:00.