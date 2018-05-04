Праздничные салюты в День Победы пройдут на территории 17 московских парков

Праздничные салюты 9 мая пройдут на территории 17 столичных парков. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

«Салюты пройдут на территории 17 парков: ПКиО «Бабушкинский», ЦПКиО им. М. Горького, Измайловский ПКиО, парк «Сиреневый сад», Красногвардейские пруды, ГМЗ «Кузьминки-Люблино», Парк культуры и отдыха в Садовниках, ПКиО «Лианозовский», ПКиО «Перовский», Поклонная гора, СКиО им. Н. Баумана, МГС «Эрмитаж», МПК «Северное Тушино», ПКиО «Сокольники», ПКиО «Таганский», Парк 50-летия Октября, усадьба Воронцово», — сказали в пресс-службе.

Начало проведения праздничных салютов в 22:00.