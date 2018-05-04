Российские автопроизводители КамАЗ и ГАЗ стали победителями на поставку электробусов для Москвы 

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
«По итогам двух аукционов крупнейшие российские автопроизводители КамАЗ и ГАЗ стали победителями на поставку электробусов. Каждый из них выпустит для Мосгортранса по 100 самых современных в мире электробусов с 15-летним сервисным обслуживанием и установкой 62 ультрабыстрых зарядок», — написал С. Собянин.
Он отметил, что первые поставки электробусов планируются на сентябрь.
«Еще один лот на 100 электробусов объявим в декабре. А с 2021 г. будем закупать только этот экологичный транспорт вместо дизельных автобусов», — подчеркнул мэр Москвы.