Российские автопроизводители КамАЗ и ГАЗ стали победителями на поставку электробусов для Москвы

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«По итогам двух аукционов крупнейшие российские автопроизводители КамАЗ и ГАЗ стали победителями на поставку электробусов. Каждый из них выпустит для Мосгортранса по 100 самых современных в мире электробусов с 15-летним сервисным обслуживанием и установкой 62 ультрабыстрых зарядок», — написал С. Собянин

Он отметил, что первые поставки электробусов планируются на сентябрь.