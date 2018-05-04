Москва закупит 200 новых российских электробусов

По итогам двух аукционов крупнейшие российские автопроизводители КамАЗ и ГАЗ стали победителями на поставку электробусов. Каждый из них выпустит для Мосгортранса по 100 самых современных в мире электробусов с 15-летним сервисным обслуживанием и установкой 62 ультрабыстрых зарядок— Сергей Собянин (@MosSobyanin) May 4, 2018