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КамАЗ и ГАЗ выпустят по 100 электробусов для Москвы
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КамАЗ и ГАЗ выпустят по 100 электробусов для Москвы 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Автопроизводители КамАЗ и ГАЗ выиграли аукционы на поставку электробусов в Москву, каждый производитель выпустит по 100 электробусов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Первые поставки намечены на сентябрь. Еще один лот на 100 электробусов объявим в декабре. А с 2021 года будем закупать только этот экологичный транспорт вместо дизельных автобусов. pic.twitter.com/LAENuEVnkH
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 мая 2018 г.
​Ранее правительство Москвы приняло решение отказаться от закупки с 2021 года автобусов для работы на городских маршрутах на традиционном моторном топливе и приобретать вместо них электробусы. Так, в мае 2017 года было принято решение о закупке 300 электробусов ежегодно в период 2018–2020 годов на условиях контракта жизненного цикла, предусматривающего сервисное обслуживание и ремонт на 15 лет. Заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщал, что конкурс на поставку планировалось провести в апреле этого года.
"По итогам двух аукционов крупнейшие российские автопроизводители КамАЗ и ГАЗ стали победителями на поставку электробусов. Каждый̆ из них выпустит для Мосгортранса по 100 самых современных в мире электробусов с 15-летним сервисным обслуживанием и установкой̆ 62 ультрабыстрых зарядок", — написал глава Москвы в своем Twitter-аккаунте.
Собянин отметил, что первые поставки намечены на сентябрь, и еще один лот на такое же количество электробусов будет объявлен в декабре.
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