Строительство храма святителя Димитрия завершат осенью на юго‑востоке Москвы

В Юго-Восточном административном округе столицы продолжаются работы по строительству храма святителя Димитрия, митрополита Ростовского, его планируют завершить осенью текущего года, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы

Само строительство храма было начато еще в 2015 году. Будущий храм в честь святого Димитрия, митрополита Ростовского расположен в небольшом парке на границе районов Рязанский и Выхино-Жулебино. Рядом с храмом построено здание дома причта.

«Все строительные работы на храме ведутся хорошими темпами в соответствии с запланированным графиком. Сегодня уже подняты стены храма, ведутся кровельные работы, начинается отделка фасада. В полном объеме завершить все общестроительные работы по возведению храмового комплекса планируется осенью, а в 2019 году пройдет освящение храма», — отметил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин

В рамках «Программы-200» в столице возводятся различные по своей архитектуре храмы. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются мэр столицы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Программа строительства храмов реализуется полностью на пожертвования. Вместе со строительством новых храмов, она предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало.