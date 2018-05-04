Почти 80 жителей столицы подали заявки по вопросу резидентных парковочных разрешений с 29 апреля по 2 мая

79 жителей столицы оформили заявки по вопросам резидентных разрешений в праздничные дни, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

«В длинные выходные с 29 апреля по 2 мая жители Москвы подали 79 заявлений на получение, продление и изменение резидентных парковочных разрешений. 17 заявок было оформлено через портал мэра и правительства Москвы , остальные — в многофункциональных центрах районов столицы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что резидентное разрешение позволяет водителю бесплатно оставлять машину на платных уличных парковках своего района с 20:00 до 8:00 в течение года, двух или трех лет по выбору. Также у автовладельцев есть возможность внести годовую резидентную плату в размере 3 тыс. руб. для круглосуточной парковки.