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Движение по одной из улиц ограничат в Ростове-на-Дону до октября
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Движение по одной из улиц ограничат в Ростове-на-Дону до октября 

АиФ Ростов 46 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Движение по улице Турмалиновской в Ростове-на-Дону ограничат до октября.
Как сообщает городской департамент автодорог, с 15 июля до 1 октября будет ограничено движение транспорта на участке улицы Турмалиновской от проспекта Нагибина до улицы Нансена.
В сообщении поясняется, что ограничения будут введены в связи с ремонтом дороги.
Ранее сообщалось, что с 15 июля в Ростове-на-Дону в связи со строительством будет ограничено движение на участке проспекта Богатяновский спуск в створе дома №11а.
Причина неудобств — строительство многоквартирного дома.
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