Движение по одной из улиц ограничат в Ростове-на-Дону до октября

Движение по улице Турмалиновской в Ростове-на-Дону ограничат до октября.

Как сообщает городской департамент автодорог, с 15 июля до 1 октября будет ограничено движение транспорта на участке улицы Турмалиновской от проспекта Нагибина до улицы Нансена.

В сообщении поясняется, что ограничения будут введены в связи с ремонтом дороги.

Ранее сообщалось, что с 15 июля в Ростове-на-Дону в связи со строительством будет ограничено движение на участке проспекта Богатяновский спуск в створе дома №11а.

Причина неудобств — строительство многоквартирного дома.