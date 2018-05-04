Движение по одной из улиц ограничат в Ростове-на-Дону до октября 

Движение по улице Турмалиновской в Ростове-на-Дону ограничат до октября.
Как сообщает городской департамент автодорог, с 15 июля до 1 октября будет ограничено движение транспорта на участке улицы Турмалиновской от проспекта Нагибина до улицы Нансена.
В сообщении поясняется, что ограничения будут введены в связи с ремонтом дороги.
Ранее сообщалось, что с 15 июля в Ростове-на-Дону в связи со строительством будет ограничено движение на участке проспекта Богатяновский спуск в створе дома №11а.
Причина неудобств — строительство многоквартирного дома.