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В Первомайском районе Новосибирска автобусы временно изменят маршрут
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В Первомайском районе Новосибирска автобусы временно изменят маршрут 

АиФ-Новосибирск 52 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В выходные дни, 5 и 6 мая, закрывается движение транспортных средств на перекрестке ул. Ласточкина и ул. Пихтовой в Первомайском районе города.
Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, это связано с проведением аварийных работ по ремонту водовода.
На период проведения работ временно будут изменены маршруты общественного транспорта:
— автобусов № 50 «Ул. Твардовского — Инская УМ-3», № 68 «Станция метро „Речной вокзал“ — ул. Твардовского»;
— маршрутных такси № 50 «Ул. Твардовского — Инская УМ-3», № 68 «Станция метро „Речной вокзал“ — ул. Твардовского», № 350 «Пос. Матвеевка — станция „Сибирская“.
Объезжать аварийный участок транспорт будет по автомобильным дорогам общего пользования.
Завершить ремонт водовода планируют к понедельнику, 8 мая.
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