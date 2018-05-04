В Первомайском районе Новосибирска автобусы временно изменят маршрут

В выходные дни, 5 и 6 мая, закрывается движение транспортных средств на перекрестке ул. Ласточкина и ул. Пихтовой в Первомайском районе города.

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска , это связано с проведением аварийных работ по ремонту водовода.

На период проведения работ временно будут изменены маршруты общественного транспорта:

— автобусов № 50 «Ул. Твардовского — Инская УМ-3», № 68 «Станция метро „Речной вокзал“ — ул. Твардовского»;

— маршрутных такси № 50 «Ул. Твардовского — Инская УМ-3», № 68 «Станция метро „Речной вокзал“ — ул. Твардовского», № 350 «Пос. Матвеевка — станция „Сибирская“.

Объезжать аварийный участок транспорт будет по автомобильным дорогам общего пользования.

Завершить ремонт водовода планируют к понедельнику, 8 мая.