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СМИ: Капков поможет Собянину на выборах мэра
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СМИ: Капков поможет Собянину на выборах мэра 

Свободная пресса 27 минут назад
Экс-глава департамента культуры Москвы Сергей Капков может принять участие в создании программы Сергея Собянина на выборах мэра 2018 года.
Как сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в мэрии Москвы, на этой неделе Сергей Капков встретился с ключевыми членами московского правительства и познакомил их с возможными тезисами предвыборной программы Собянина.
Также, по данным издания, обсуждается возможное возвращение Капкова в правительство Москвы.
Справка «СП»
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Срок полномочий избранного мэра Москвы — 5 лет. Помимо действующего мэра Сергея Собянина, который пока официально не объявлял о намерении переизбраться, кандидатами на выборах планировали стать Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Александр Романович, Сергей Ревин, Наталья Донцова, Максим Сурайкин, Георгий Федоров и Илья Яшин. Перед выборами мэра-2018 левые и патриотические силы России объявили о проведении праймериз «МосСовет-2018», которые стартовали 19 апреля.
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