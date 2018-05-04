«Медуза» сообщила об участии Капкова в создании предвыборной программы Собянина

Бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков примет участие в создании программы Сергея Собянина к выборам мэра столицы, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники. Собянин пока официально не объявлял, что будет выдвигаться на этот пост, но, как утверждают собеседники «Медузы» в мэрии, уже принял такое решение.

По данным издания, на этой неделе состоялась встреча Капкова с ключевыми членами московского правительства , на которой он рассказал о возможных тезисах предвыборной программы.

Также в мэрии обсуждается вопрос о том, что Капков может снова войти в правительство Москвы, говорят источники. Какой блок он может возглавить, собеседники «Медузы» не уточнили.

Еще один собеседник издания рассказал, что Капков сотрудничает с Собяниным в качестве консультанта — предлагает различные программы по развитию города, участвует в совещаниях в городском правительстве. Но о возвращении его на работу в мэрию речи пока не идет, отметил источник.

Капков отказался от комментариев. В мэрии Москвы не смогли оперативно ответить на вопросы «Медузы».