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Новые «сухие» фонтаны заработали в Москве
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Новые «сухие» фонтаны заработали в Москве 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Обручевский меридиан
Пять новых фонтанов работают в Москве. Один из них, 20-метровый в диаметре, появился на Биржевой площади. В зависимости от музыки, струя бьет на высоту от 50 сантиметров до 8 метров. Все время меняются яркость и цвет освещения, сообщает сетевое издание m24.ru.
А в Лубочном переулке и на Болотной площади появились два сухих фонтана с чашами на уровне плитки. По вечерам включается подсветка. Еще два находятся на площади Юности в Зеленограде и в парке «Сад будущего».
Сезон открылся в Москве в конце апреля. Всего по Москве около 600 фонтанов. Если погода будет хорошей, то они будут работать до середины осени.
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