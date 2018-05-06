Новые «сухие» фонтаны заработали в Москве

Пять новых фонтанов работают в Москве . Один из них, 20-метровый в диаметре, появился на Биржевой площади. В зависимости от музыки, струя бьет на высоту от 50 сантиметров до 8 метров. Все время меняются яркость и цвет освещения, сообщает сетевое издание m24.ru

А в Лубочном переулке и на Болотной площади появились два сухих фонтана с чашами на уровне плитки. По вечерам включается подсветка. Еще два находятся на площади Юности в Зеленограде и в парке «Сад будущего».

Сезон открылся в Москве в конце апреля. Всего по Москве около 600 фонтанов. Если погода будет хорошей, то они будут работать до середины осени.