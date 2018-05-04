Ещё
Собянин спустился в метро и потерял реальность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин спустился в метро и потерял реальность 

Мослента 37 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин прокатился в столичной подземке и проверил работу бесплатного Wi-Fi в метро. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
На опубликованной фотографии мэр стоит в вагоне среди пассажиров с различными электронными устройствами.
«Гаджеты — все. Реальность — ничто. Проверил: Wi-Fi в мосметро работает», — написал Собянин.
В апреле мэр опроверг слухи, связанные с работой системы распознавания лиц в столичном метро. По его словам, программа стоила не четыре миллиарда рублей, как утверждали в ряде СМИ, а три миллиона. Кроме того, он опроверг сообщения, что с помощью системы удалось поймать первого разыскиваемого подозреваемого — по словам мэра, таких человек уже девять.
Мослента: последние новости
Московских лебедей-шипунов выпустили на свободу Московские власти ублажили торопливых пешеходов Москвичам напророчили второе пришествие жары
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов158
Пекин уступает под напором Трампа149
«Белые каски» больше не нужны Западу31
Сотрудницу полиции застали за блатной песней198
Успешно испытано первое лекарство от алкоголизма22
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение