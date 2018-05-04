Транспортная доступность территорий Новой Москвы будет улучшена 

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В Новой Москве идут работы на десяти дорожных объектах. Как сообщил 3 мая руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, всего за пять лет построено 84 километра дорог.
Он отметил, что в ближайшее десятилетие улично-дорожная сеть Новой Москвы вырастет вдвое.
— Протяженность автобусных маршрутов должна составить 5,4 тысячи километров в 2035 году. Такая цель — не ради рекордов. Число жителей ТиНАО с 2012 года выросло почти на 40 процентов, — уточнил Владимир Жидкин.
Кроме того, к 2035 году протяженность трамвайных линий в ТиНАО составит 178 километров. Для их обслуживания возведут три депо.