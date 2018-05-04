Педагоги Преображенки провели мастер-классы для пенсионеров 

Мастерицы нашего района стали участниками фестиваля «Московское долголетие» на ВДНХ.
Мастер-класс для ветеранов провела руководитель художественной мастерской из Дворца творчества детей и молодежи «Преображенский» Валентина Элевич.
Фестиваль «Московское долголетие» продолжался три дня и собрал огромное количество гостей. Старшее поколение москвичей с интересом знакомились с возможностями, которые дает им новый социальный проект столицы.
Занятие по декоративно-прикладному творчеству провела руководитель художественный мастерской, педагог Валентина Элевич. На занятие собрались пожилые рукодельницы.
Пилотный проект «Московское долголетие» запущен по всей Москве. Многие пожилые столичные жители с удовольствием участвуют в проекте.
Пенсионеры Преображенки могут присоединиться к проекту. Для этого нужно обратиться в ТЦСО «Сокольники» либо в филиал «Преображенское» ТЦСО «Скольники».