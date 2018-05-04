В Зеленограде в 2018 году заменят 242 лифта

МОСКВА , 4 мая — РИА Недвижимость. В Зеленоградском округе Москвы в 2018 году заменят 242 лифта в жилых домах, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе комплекса городского хозяйства. "Больше всего лифтов в Зеленоградском округе Москвы заменят в районе Крюково — 159", — уточнили в пресс-службе. Ранее заммэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков сообщал, что всего в городе в этом году заменят 2,6 тысячи лифтов в 2 тысячах домов. Всего за три года работы программы капремонта в столице заменено 11 тысяч лифтов в 6 тысячах домов.