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В Зеленограде в 2018 году заменят 242 лифта
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В Зеленограде в 2018 году заменят 242 лифта 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 4 мая — РИА Недвижимость. В Зеленоградском округе Москвы в 2018 году заменят 242 лифта в жилых домах, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
"Больше всего лифтов в Зеленоградском округе Москвы заменят в районе Крюково — 159", — уточнили в пресс-службе.
Ранее заммэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков сообщал, что всего в городе в этом году заменят 2,6 тысячи лифтов в 2 тысячах домов. Всего за три года работы программы капремонта в столице заменено 11 тысяч лифтов в 6 тысячах домов.
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