Как будет организовано движение транспорта в Курске в День Победы?

В мэрии Курска рассказали, как будут курсировать автобусы, и какие улицы будут перекрыты в День Победы.

8 мая с 10.00 до 10.30 будет запрещено движение транспорта по улице Интернациональной — от железнодорожного вокзала до Театрального проезда.

9 мая с 9.00 до 14.00 движение будет закрыто по улицам:

Ленина (на участке от Садовой до Красной площади), Красной площади, Сонина (будут пропускать городские автобусы).

С 10.30 до 12.30 закроют проезд по улицам:

Ленина (на участке от площади Перекальского до Садовой), Павлова, площади Перекальского, Перекальского (на участке от Ямской до площади Перекальского).

С 9.00 до 23.00 нельзя будет проехать:

по улице Ленина (на участке от Садовой до Красной площади), по Красной площади, по улице Сонина (будут пропускать городской транспорт).

9 мая с 9.00 до 9.10 приостановят движение транспорта через Красную площадь, по необходимости — по улице К. Маркса с 10.00 до 10.30.

По мере прохождения колонны «Бессмертный полк» движение транспорта по улице Ленина возобновится на участке от улицы Садовой до площади Перекальского. Движение автотранспорта будет организовано от Центрального рынка в Железнодорожный округ через улицу 2-я Новосёловка, в сторону СХА — через улицу Верхняя Луговая.

Общественный транспорт с 10.30 до 14.00 со стороны Железнодорожного округа будет курсировать до улицы Ямской и обратно, трамваи будут ходить по маршруту № 1 — на участке от остановки «КПК» до остановки «Железнодорожный вокзал», по маршруту № 4 — на участке от остановки «Улица Малышева» до остановки «Хлебозавод».

Транспорт со стороны СХА будет курсировать до Московской площади, со стороны Северо-западного м/р-на и Сеймского округа — до Центрального рынка, Знаменского собора, в направлении Железнодорожного округа — через улицу 2-я Новосёловка.

Микроавтобусы №№ 227, 228, 273, 274 будут доезжать до остановки «Улица Почтовая» по улице Радищева и обратно, автобусы по кольцевым маршрутам №№ 39, 83, 93, 280 будут ходить по улице Радищева.