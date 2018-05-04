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Во всех жилых домах отключили отопление
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Во всех жилых домах Москвы отключили отопление 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Наталия Нечаева "Вечерняя Москва"
Отключать отопление начали 29 апреля.
Отопление отключено во всех жилых домах столичного региона.
— По состоянию на 4 мая жилые дома отключены на 100 процентов. 163 здания социальной сферы (больницы, детские учреждения и тому подобное) не отключены по просьбе находящихся в них учреждений, — сообщили в пресс-службе ПАО «МОЭК».
Отмечается, что отключение отопления в зданиях социальной сфере будет проводиться по их заявкам, передает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что отопление в московских домах начали отключать с 29 апреля. Согласно федеральному законодательству, данное решение принимается, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха находятся на уровне выше восьми градусов.
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