Во всех жилых домах отключили отопление

Во всех жилых домах Москвы отключили отопление

Отключать отопление начали 29 апреля.

Отопление отключено во всех жилых домах столичного региона.

— По состоянию на 4 мая жилые дома отключены на 100 процентов. 163 здания социальной сферы (больницы, детские учреждения и тому подобное) не отключены по просьбе находящихся в них учреждений, — сообщили в пресс-службе ПАО «МОЭК».

Отмечается, что отключение отопления в зданиях социальной сфере будет проводиться по их заявкам, передает агентство городских новостей «Москва»

Напомним, что отопление в московских домах начали отключать с 29 апреля. Согласно федеральному законодательству, данное решение принимается, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха находятся на уровне выше восьми градусов.