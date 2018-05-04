До конца года будет построен храм в честь святителя Димитрия Ростовского

Все строительные работы на храме ведутся хорошими темпами в соответствии с запланированным графиком, отметил Сергей Лёвкин , руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы

Само строительство храма было начато еще в 2015 году. Будущий храм в честь святого Димитрия, митрополита Ростовского расположен в небольшом парке на границе районов Рязанский и Выхино-Жулебино. Рядом с храмом построено здание дома причта. Сегодня уже подняты стены храма, ведутся кровельные работы, начинается отделка фасада, добавил Сергей Лёвкин.

Традиционно посещая строительство храмов в столице, советник Мэра Москвы и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин , курирующий Программу по строительству православных храмов в столице, рассказал о том, что строительная площадка храмового комплекса примыкает к городскому парку и со временем благоустроенная прихрамовая территория органично с ним соединится в соответствии с разработанным проектом будущей реновации парка. По словам Куратора Программы, храм станет архитектурной доминантой парковой зоны, в основе которой лежит гармоничное соединение территории храма с парком. Парк будет представлять собой зону отдыха, в котором возведут лишь беседки для отдыха, проложат дорожки, а также обустроят детские и спортивные площадки. Поэтому парк уже начинают приводить в порядок. К существующим деревьям дополнительно высадят новые деревья и кустарники. Храм, по сути, станет архитектурной доминантой парковой зоны.

В полном объеме завершить все общестроительные работы по возведению храмового комплекса планируется осенью, а в 2019 году пройдет освящение храма.

В рамках «Программы-200» в столице возводятся различные по своей архитектуре храмы. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Программа строительства храмов реализуется полностью на пожертвования. Вместе со строительством новых храмов, Программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало.

От столичного Стройкомплекса возведение храмов курирует руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.