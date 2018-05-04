Артисты центра «Радость» станут участниками фестиваля «Звучит Москва»

Торжественным гала-концертом открылся XVI московский международный музыкальный фестиваль «Звучит Москва ». Мероприятие прошло в Светлановском зале Московского международного дома музыки. В числе участников конкурса — воспитанники центра «Радость» из Коптева.

«Фестиваль «Звучит Москва» — один из крупнейших в мире некоммерческих форумов детских и юношеских музыкальных коллективов: в каждом сезоне он объединяет свыше 27 000 юных москвичей и 3 000 участников из других городов и стран мира», — говорится на официальном сайте центра «Радость».