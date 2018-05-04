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Три дома планируют ввести в эксплуатацию в новой Москве за 2 месяца
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Три дома планируют ввести в эксплуатацию в новой Москве за 2 месяца 

РИАМО 44 минуты назад
Фото: РИАМО
В новой Москве в течение двух месяцев планируют ввести в эксплуатацию три жилых дома, будет доступно 15 тысяч квадратных метров жилья, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.
«В мае-июне планируется ввод трех домов -17, 18 и 19 в северо-западной части ЖК «Татьянин парк» деревня Говорово в новой Москве. Это комфортабельные жилые дома, построенные инвестором — ООО «СК Говорово». В первых двух — по 60 квартир, в последнем — 58. Их общая — жилая площадь составит 15 тысяч квадратных метров», — сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Помимо строительства жилья, предусмотрено возведение объектов инфраструктуры. Так в жилом комплексе «Татьянин Парк» строится общеобразовательная школа на 1,1 тысячи мест, один детский сад на 215 мест введен, другой, такой же, проектируется, идет проектирование поликлиники на 140 посещений в смену.
Как отметил руководитель ведомства, в новой Москве планируют построить шесть станций метро до конца текущего года. Сейчас идет строительство ветки до «Рассказовки», там появятся две новые станции метро — это «Говорово» и «Рассказовка».
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина главным вектором развития новых территорий является комплексность и комфортная среда проживания. Это в полной мере, а, может, и в первую очередь, относится именно к малоэтажному и индивидуальному жилью, тем более что создание современной социальной, дорожной, транспортной инфраструктуры идет в новой Москве полномасштабно», — подчеркнул Жидкин.
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