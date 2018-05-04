Скамейки в виде «Крымского моста» установили в столице

В самых посещаемых местах Парка Горького установили скамейки в виде Крымского моста. Об этом сообщил информационный центр "Крымский мост".

Лавки со спинками в виде судоходной арки и букв появились в Нескучном саду, на Воробьевской и Андреевской набережных Москвы-реки и в, центральной зоне для прогулок и занятий спортом, Партере.

На металлической скамье есть табличка с инфографикой по строительству моста. В прошлом году скамейки с названием Крымского моста установили на двух берегах Керченского пролива — с таманской и керченской стороны — на самые высокие точки обзора на мост в Крым

В Республике Крым завершил свою работу IV Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). За три дня прошло около 70 мероприятий, из них 46 деловых секций и три пленарных заседания. Об итогах форума рассказали в Росконгрессе.