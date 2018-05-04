Ещё
Скамейки в виде «Крымского моста» установили в столице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скамейки в виде «Крымского моста» установили в столице 

360tv.ru 1 час назад
Фото: «Крымский мост»
В самых посещаемых местах Парка Горького установили скамейки в виде Крымского моста. Об этом сообщил информационный центр "Крымский мост".
Лавки со спинками в виде судоходной арки и букв появились в Нескучном саду, на Воробьевской и Андреевской набережных Москвы-реки и в, центральной зоне для прогулок и занятий спортом, Партере.
На металлической скамье есть табличка с инфографикой по строительству моста. В прошлом году скамейки с названием Крымского моста установили на двух берегах Керченского пролива — с таманской и керченской стороны — на самые высокие точки обзора на мост в Крым.
В Республике Крым завершил свою работу IV Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). За три дня прошло около 70 мероприятий, из них 46 деловых секций и три пленарных заседания. Об итогах форума рассказали в Росконгрессе.
360tv.ru: последние новости
ЦОДД рассказал об изменениях в работе московских светофоров Движение в центре Москвы ограничат из‐за репетиции парада в четверг Обитателям Московского зоопарка соорудили укрытия от жары
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британские истребители сопроводили российский самолет90
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов63
В Крыму задержали украинское судно400
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту80
Россия отказалась от союзов с Китаем302
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение