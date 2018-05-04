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Свыше 80 километров дорог построили в Новой Москве за последние пять с половиной лет
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Свыше 80 километров дорог построили в Новой Москве за последние пять с половиной лет 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт Поселения Мосрнетген
Фото: архив
Свыше 80 километров дорог построили в Троицком и Новомосковском административных округах за последние пять с половиной лет. Об этом сообщили на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы 3 мая.
— На территории ТиНАО уже построили 84 километра дорог. В настоящий момент идут работы по возведению большой магистрали с велосипедными и пешеходными дорожками. Ее протяженность составит 90 километров. До 2022 года планируем возвести 280 километров дорог, — сказал руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
Он отметил, что помимо этих работ, усовершенствуют улично-дорожную сеть, а к 2035 году протяженность трамвайных линий в ТиНАО составит 178 километров.
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