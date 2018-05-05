Наземный транспорт в районах Зябликово и Текстильщики изменит режим работы 8 мая

Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

В районе Зябликово с 11:30 до окончания мероприятий изменятся маршруты транспорта, проходящие на участке улицы Мусы Джалиля от Орехового проезда до Бесединского шоссе. В районе Текстильщики с 12:00 автобусы «Вк», «Вч», №228, №861, «С4» и троллейбусы № 27, №38 могут следовать с увеличенными интервалами.

Ранее сообщалось, что остановка «Метро „Библиотека имени Ленина“ не будет обслуживаться шестью автобусными маршрутами 7 мая. Отмечается, что изменения в работе связаны с проведением мероприятий в Государственном Кремлевском дворце.

Также маршруты наземного общественного транспорта изменятся 6 и 9 мая из-за репетиции и проведения военного парада на Красной площади, а также шествия „Бессмертный полк“.