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Наземный транспорт в районах Зябликово и Текстильщики изменит режим работы 8 мая
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Наземный транспорт в районах Зябликово и Текстильщики изменит режим работы 8 мая 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
В районе Зябликово с 11:30 до окончания мероприятий изменятся маршруты транспорта, проходящие на участке улицы Мусы Джалиля от Орехового проезда до Бесединского шоссе. В районе Текстильщики с 12:00 автобусы «Вк», «Вч», №228, №861, «С4» и троллейбусы № 27, №38 могут следовать с увеличенными интервалами.
Ранее сообщалось, что остановка «Метро „Библиотека имени Ленина“ не будет обслуживаться шестью автобусными маршрутами 7 мая. Отмечается, что изменения в работе связаны с проведением мероприятий в Государственном Кремлевском дворце.
Также маршруты наземного общественного транспорта изменятся 6 и 9 мая из-за репетиции и проведения военного парада на Красной площади, а также шествия „Бессмертный полк“.
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