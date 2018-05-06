Маршруты наземного транспорта изменятся в Москве 7–9 мая

Некоторые маршруты наземного городского транспорта в столице с 7 по 9 мая будут изменены из-за праздничных мероприятий в Государственном Кремлевском дворце и в районах Солнцево, Текстильщики и Зябликово, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Седьмого, 8 и 9 мая в Москве изменятся маршруты наземного транспорта. Горожан просят заранее планировать поездки. 7 мая в связи с проведением мероприятий в Государственном Кремлевском дворце с 09:00 до их окончания автобусы М1, М2, М3, М6, М27, №144 поедут по Моховой улице к станции метро «Китай-город» без остановки у станции метро «Библиотека имени Ленина», — говорится в сообщении.

Восьмого мая в районе Солнцево с 09:30 до окончания праздничных мероприятий автобусы №32 вместо Солнцевского проспекта будут курсировать в обоих направлениях по улице Главмосстроя — между 2-м микрорайоном Солнцева и остановкой «Солнцевский отдел ЗАГС» на Боровском шоссе. Автобусы №689 вместо Солнцевского проспекта поедут от 2-го микрорайона Солнцева по улице Главмосстроя.

«Автобусы №695 будут следовать между остановкой «Солнцевский отдел ЗАГС» на Боровском шоссе и улицей Щорса в обоих направлениях по улице Главмосстроя (вместо Солнцевского проспекта). Автобусы №718 пойдут в обоих направлениях по улице Главмосстроя (вместо Солнцевского проспекта). Автобусы №729 поедут в обоих направлениях по улице Главмосстроя (вместо Солнцевского проспекта)», — добавляется в сообщении.

Автобусы №752 после остановки «Улица Главмосстроя, 3» будут курсировать по Солнцевскому проспекту и улице 50 лет Октября, далее своим маршрутом в обратном направлении.

Кроме того, 8 мая в Текстильщиках с 12:00 до окончания праздничных мероприятий интервалы движения автобусов Вк, Вч, №228, 861, С4 и троллейбусов №27, 38 могут увеличиться.

«Восьмого мая в районе Зябликово с 11:30 до окончания праздничных мероприятий изменятся маршруты наземного транспорта, проходящие на участке улицы Мусы Джалиля от Орехового проезда до Бесединского шоссе. Так, автобусы №623 будут следовать в обоих направлениях по Задонскому и Хордовому проездам (вместо участка улицы Мусы Джалиля)», — уточняется на сайте.

Автобусы №719 пойдут в обоих направлениях по Задонскому проезду без заезда на Хордовый проезд и улицу Мусы Джалиля. Автобусы №765 отправятся в обоих направлениях по Задонскому и Хордовому проездам (вместо участка улицы Мусы Джалиля).

Девятого мая в Солнцеве с 10:00 до окончания мероприятий на автобусах №793 горожане смогут отправиться в обоих направлениях по Производственной улице и Боровскому шоссе (вместо улицы Богданова).

«С 13:00 до окончания мероприятий автобусы №32 пойдут в обоих направлениях по Боровскому шоссе без заезда на улицу 50 лет Октября и Солнцевский проспект. Автобусы №518 будут идти в обоих направлениях по Волынской улице и улице 50 лет Октября (вместо улиц Щорса и Главмосстроя)», — указывается в материале.

Также автобусы №686 поедут от станции Солнечная до 5-го микрорайона Солнцева по улице Авиаторов без заезда на улицу Щорса, Солнцевский проспект и Волынскую улицу.

Автобусы №689 будут курсировать от станции «Солнечная» до 5-го микрорайона Солнцева в обоих направлениях по Попутной улице, Боровскому шоссе, улицам Богданова и Главмосстроя, вновь по Боровскому шоссе, улицам 50 лет Октября, Волынской и Авиаторов. На автобусах №695 жители смогут добраться от станции «Солнечная» до 5-го микрорайона Солнцева в обоих направлениях по Производственной улице и улице Авиаторов.

Автобусы №718 пойдут в обоих направлениях по улицам Авиаторов и Производственной (вместо улицы Щорса, Солнцевского проспекта и улицы Богданова). Автобусы №729 будут курсировать в обоих направлениях по улице Авиаторов (вместо Волынской улицы, Солнцевского проспекта, улицы Богданова и Боровского шоссе). Автобусы №734 поедут в обоих направлениях по улице 50 лет Октября и Волынской улице (вместо улиц Богданова, Производственной и Щорса).

Автобусы №752 будут следовать односторонним кольцом по Производственной улице, улицам Авиаторов, Волынской и 50 лет Октября, затем обратно своим маршрутом (вместо улицы Богданова, Солнцевского проспекта и улицы Главмосстроя).

На автобусах №856 горожане смогут поехать в обоих направлениях по улице 50 лет Октября (вместо Солнцевского проспекта и улицы Главмосстроя). Автобусы №862 отправятся в обоих направлениях по улице 50 лет Октября (вместо улицы Главмосстроя и Солнцевского проспекта).