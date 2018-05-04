В столичных жилых домах отключили отопление

На сегодняшний день, 4 мая, все жилые дома столицы отключены от отопления. 163 здания социальной сферы (больницы, детские учреждения и тому подобное) не отключены по просьбе находящихся в них учреждений. Об этом рассказали в пресс-службе Московской энергетической компании.

Дальнейшие действия по прекращению отопления будут выполняться по заявкам социальных учреждений.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», отопление в столице начали отключать 29 апреля. Соответствующее решение, как правило, принимают в соответствии с федеральным законодательством, когда среднесуточная температура воздуха превышает 8 градусов тепла в течение пяти дней.