Ещё
В столичных жилых домах отключили отопление
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В столичных жилых домах отключили отопление 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
На сегодняшний день, 4 мая, все жилые дома столицы отключены от отопления. 163 здания социальной сферы (больницы, детские учреждения и тому подобное) не отключены по просьбе находящихся в них учреждений. Об этом рассказали в пресс-службе Московской энергетической компании.
Дальнейшие действия по прекращению отопления будут выполняться по заявкам социальных учреждений.
Как сообщает агентство городских новостей «Москва», отопление в столице начали отключать 29 апреля. Соответствующее решение, как правило, принимают в соответствии с федеральным законодательством, когда среднесуточная температура воздуха превышает 8 градусов тепла в течение пяти дней.
Твоя Газета: последние новости
В конце апреля в столице начнется поэтапное отключение отопление Выделенная полоса на улице Дмитрия Ульянова облегчит движение общественного транспорта Собянин предложил волонтерам вручить ветеранам поздравительные открытки от имени москвичей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу176
Певица погибла во время отдыха13
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов189
Украина направила России ноту75
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ85
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение