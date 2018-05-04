Рассказываем, как будут ходить автобусы 6 мая в Нижнем Новгороде

Главное — маршруты автобусов которые проходят по Канавинскому мосту, переносят на метромост, автобусы будут объезжать площадь Минина и будут укорочены маршруты на Мещере.

Временно будет сокращен путь следования автобусов маршрутов № 18, 39, 41, 49, 57, 66, 67, 69, 70, 86, Т-20, Т-138 — до остановочного пункта «ФОК Мещерский»; автобусов маршрутов № 87, Т-42 — до «Площади Революции», автобусов маршрутов №№1, 68 — до «Площади Свободы», автобусов маршрута №Т-31 — до улицы Пискунова.

Движение автобусов маршрутов №№52, Т-24, следующих от улицы Бурнаковской в направлении улицы Минина, будет временно организовано по улицам Бурнаковской, Акимова, Мурашкинской, Московскому шоссе с разворотом под эстакадой метромоста, Московскому шоссе, улице Ивана Романова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улицам Горького, Ошарской, Пискунова, Минина и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улицам Минина, Пискунова, Ошарской, Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, улицам Ивана Романова, Должанской, Мурашкинской, Акимова, Бурнаковской и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№18, 41, следующих от улицы Акимова в направлении площади Горького, будет временно организовано по улице Мурашкинской, Московскому шоссе с разворотом под эстакадой метромоста, Московскому шоссе, улице Ивана Романова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, улицам Ивана Романова, Должанской, Мурашкинской и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрута № 70, следующих от улицы Акимова в направлении площади Свободы, будет временно организовано по улице Мурашкинской, Московскому шоссе с разворотом под эстакадой метромоста, Московскому шоссе, улице Ивана Романова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы и далее — по маршруту. В обратном направлении — по площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, улицам Ивана Романова, Должанской, Мурашкинской и далее — по маршруту.

Движение автобусов маршрутов №№66, 67, 86, Т-113, Т-138, следующих от улицы Акимова в направлении улицы Июльских дней, будет временно организовано по улице Мурашкинской, Московскому шоссе с разворотом под эстакадой метромоста, Московскому шоссе, улицам Ивана Романова, Луначарского, площади Революции, улицам Прокофьева, Долгополова и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улицам Литвинова, Романова, Должанской, Мурашкинской и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№48, 95, №Т-21, следующих от Московского шоссе в направлении улицы Долгополова, будет временно организовано по Московскому шоссе, улицам Ивана Романова, Луначарского, площади Революции, улицам Прокофьева, Долгополова. В обратном направлении — по улицам Литвинова, Ивана Романова, Московскому шоссе и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№3, 71, 92, Т-41, Т-71, следующих от Московского шоссе в направлении площади Свободы, будет временно организовано по Московскому шоссе, улице Ивана Романова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, улице Ивана Романова, Московскому шоссе и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№ 45, 90, следующих от Московского шоссе в направлении улицы Родионова, будет временно организовано по Московскому шоссе, улице Ивана Романова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улицам Горького, Ижорской, Белинского, Горького, Большой Печерской, Родионова и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улицам Родионова, Большой Печерской, Горького, Белинского, Ванеева, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, улице Ивана Романова, Московскому шоссе и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№Т-45, Т-90, следующих от Московского шоссе в направлении улицы Минина, будет временно организовано по Московскому шоссе, улице Ивана Романова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улицам Горького, Ошарской, Пискунова, Минина и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улицам Минина, Пискунова, Ошарской, Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, улице Ивана Романова, Московскому шоссе и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрута №Т-47, следующих от Московского шоссе в направлении улицы Большой Покровской, будет временно организовано по Московскому шоссе, улице Ивана Романова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улице Большой Покровской и далее — по маршруту. В обратном направлении — по улице Большой Покровской, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, улице Ивана Романова, Московскому шоссе и далее — по маршруту.

Движение автобусов маршрута №Т-57, следующих от Московского шоссе в направлении улицы Горького, будет временно организовано по Московскому шоссе, улице Ивана Романова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улице Горького и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улице Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, улице Ивана Романова, Московскому шоссе и далее — по маршруту.

Движение автобусов маршрута №19, следующих от улицы Литвинова в направлении улицы Полтавской, будет временно организовано по улице Литвинова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улицам Горького, Ижорской, Белинского, Полтавской и далее — по маршруту. В обратном направлении по улицам Полтавской, Белинского, Ванеева, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, площади Революции и далее — по маршруту.

Движение автобусов маршрутов №№61 и 91, следующих от улицы Литвинова в направлении площади Свободы, будет временно организовано по улице Литвинова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, площади Революции и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№74 и Т-40, следующих от улицы Литвинова в направлении улицы Минина, будет временно организовано по улице Литвинова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улицам Горького, Ошарской, Пискунова, Минина и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улицам Минина, Пискунова, Ошарской, Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, площади Революции и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№26, 43, 50, Т-37, следующих от улицы Литвинова в направлении площади Горького, будет временно организовано по улице Литвинова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, улице Луначарского, площади Революции и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрута №40, следующих от площади Свободы в направлении улицы Родионова, будет временно организовано по улицам Горького, Ижорской, Белинского, Горького, Большой Печерской, Родионова и далее — по маршруту. В обратном направлении — по улицам Родионова, Большой Печерской, Горького, Белинского, Ванеева, площади Свободы и далее — по маршруту.

Движение автобусов маршрутов №№Т-60, Т-69, Т-85, Т-97, Т-98, следующих от площади Горького в направлении улицы Минина, будет временно организовано по улицам Горького, Ошарской, Пискунова, Минина и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по той же схеме.

Движение автобусов маршрута №Т-4, следующих от площади Горького в направлении площади Минина и Пожарского, будет временно организовано по улицам Горького, Ошарской до конечного остановочного пункта «Черный пруд». В обратном направлении — по улицам Пискунова, Алексеевской, Октябрьской, Ошарской, Горького и далее — по маршруту.

Также на весь день будут сокращены маршруты троллейбусов №№9, 13, 17, 31 — до остановочного пункта «Площадь Свободы», троллейбусов №№10 и 25 — до «Тоннеля Московский вокзал». С 13.00 до 23.00 будет закрыто движение трамваев №№1, 3 и 21.

6 мая для доставки болельщиков на стадион будут введены специальные автобусы — шаттлы. Они будут ходить по четырем маршрутам. Стоимость проезда в шаттле аналогична проезду в городском общественном транспорте, действует транспортная карта и льготы. Проехать в них могут все желающие. Только имейте ввиду: шаттлы останавливаются не на всех остановках, а только на обозначенных в маршруте. Например, у шаттла S5, соединяющего площадь Ленина и станцию метро «Горьковская», промежуточная остановка всего одна — на Благовещенской площади.