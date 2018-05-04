Московский метрополитен показал, как работает подъемник «Скалолаз»

О необходимости воспользоваться «Скалолазом» нужно предупредить заранее, подав заявку в специальную службу метрополитена, передает "ТВ Центр"

Инвалидное кресло устанавливается на подъемник и закрепляется на нём. При этом пассажиру на всём его пути в метро помогают сотрудники Центра обеспечения мобильности.

В данном случае (см. видео) девушку сопровождали от «Кропоткинской» до «Парка культуры». В московском метрополитене — десяток таких подъемников. Их доставляют на разные станции в зависимости от поступающих заявок.