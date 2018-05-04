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Московский метрополитен показал, как работает подъемник «Скалолаз»
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Московский метрополитен показал, как работает подъемник «Скалолаз» 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
О необходимости воспользоваться «Скалолазом» нужно предупредить заранее, подав заявку в специальную службу метрополитена, передает "ТВ Центр".
Инвалидное кресло устанавливается на подъемник и закрепляется на нём. При этом пассажиру на всём его пути в метро помогают сотрудники Центра обеспечения мобильности.
В данном случае (см. видео) девушку сопровождали от «Кропоткинской» до «Парка культуры». В московском метрополитене — десяток таких подъемников. Их доставляют на разные станции в зависимости от поступающих заявок.
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