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В небо над парком «Северное Тушино» взлетит праздничный фейерверк
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В небо над парком «Северное Тушино» взлетит праздничный фейерверк 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Одна из трех площадок праздничного салюта в честь Дня Великой Победы будет размещена в парке «Северное Тушино» по адресу: ул. Свободы, владение 50. Гости парка увидят праздничный фейерверк.
-Праздничные салюты и фейерверки в честь Дня Победы запустят с 33 городских площадок. В общей сложности пусковые установки дадут несколько десятков тысяч залпов, — рассказали в пресс-службе департамента культуры города Москвы.
Световое представление начнется в 22:00 и продлится около пяти минут. Небо над Москвой украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары. (ск)
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