В небо над парком «Северное Тушино» взлетит праздничный фейерверк

Одна из трех площадок праздничного салюта в честь Дня Великой Победы будет размещена в парке «Северное Тушино» по адресу: ул. Свободы, владение 50. Гости парка увидят праздничный фейерверк.

-Праздничные салюты и фейерверки в честь Дня Победы запустят с 33 городских площадок. В общей сложности пусковые установки дадут несколько десятков тысяч залпов, — рассказали в пресс-службе департамента культуры города Москвы

Световое представление начнется в 22:00 и продлится около пяти минут. Небо над Москвой украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары. (ск)