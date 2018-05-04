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Каршеринг запустит прокат электросамокатов в столице
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Еще один каршеринг запустит прокат электросамокатов в Москве 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Каршеринговая компания планирует запустить прокат электросамокатов в Москве.
Как сообщил на своей странице в Facebook глава компании Борис Голиков, это будет бесстанционный прокат электросамокатов — завершать аренду можно в любом месте. Также прокат может появиться и в Санкт-Петербурге.
Точный сроки запуска сервиса пока неизвестны.
"На данный момент мы обсуждаем требования города по работе сервиса поминутной аренды самокатов, ожидаем подготовку юридической базы и проводим тестирование, — сообщили "РГ" в пресс-службе компании. — После урегулирования всех деталей мы проинформируем о дате запуска".
Напомним, ранее о намерении запустить прокат электросамокатов заявил один из лидеров каршеринга, также уже работает прокат электро— и обычных самокатов небольшой компании. Ранее заммэра по транспорту Максим Ликсутов заявлял, что город планирует запуск проката самокатов после окончания Чемпионата мира по футболу.
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