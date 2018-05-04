Каршеринг запустит прокат электросамокатов в столице

Еще один каршеринг запустит прокат электросамокатов в Москве

Каршеринговая компания планирует запустить прокат электросамокатов в Москве.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава компании Борис Голиков, это будет бесстанционный прокат электросамокатов — завершать аренду можно в любом месте. Также прокат может появиться и в Санкт-Петербурге.

Точный сроки запуска сервиса пока неизвестны.

"На данный момент мы обсуждаем требования города по работе сервиса поминутной аренды самокатов, ожидаем подготовку юридической базы и проводим тестирование, — сообщили "РГ" в пресс-службе компании. — После урегулирования всех деталей мы проинформируем о дате запуска".