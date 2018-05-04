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В Югре закроют железнодорожные пути на ветке Серов — Приобье
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В Югре закроют железнодорожные пути на ветке Серов — Приобье 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Проектом-распоряжением было согласовано принять предложение ОАО «Российские железные дороги» по закрытию нескольких веток железнодорожных путей в Югре. А также прекращение выполнения некоторых коммерческих операций на станциях.
Так, на станциях Коммунистической и Алябьевской не будут производится продажа билетов и транспортировка багажа. Это связано с тем, что билеты можно приобрести в интернете на сайте РЖД, а багаж прибывает в специализированных вагонах. Но пассажиры по-прежнему смогут садиться в поезд и выходить из него на этих станциях.
Помимо этого на станции Коммунистическая планируется закрыть путь №4, стрелочный перевод №5. На станции Конда — пути №4, 5, стрелочные переводы №6, 8, 9. Также закроются железнодорожные пути на малоинтенсивном направлении Серов — Приобье.
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