В Югре закроют железнодорожные пути на ветке Серов — Приобье

Так, на станциях Коммунистической и Алябьевской не будут производится продажа билетов и транспортировка багажа. Это связано с тем, что билеты можно приобрести в интернете на сайте РЖД, а багаж прибывает в специализированных вагонах. Но пассажиры по-прежнему смогут садиться в поезд и выходить из него на этих станциях.

Помимо этого на станции Коммунистическая планируется закрыть путь №4, стрелочный перевод №5. На станции Конда — пути №4, 5, стрелочные переводы №6, 8, 9. Также закроются железнодорожные пути на малоинтенсивном направлении Серов — Приобье.