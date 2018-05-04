В Москву принесут мощи архиепископа Крымского Луки

В Москву из Крыма с 11 по 22 мая принесут мощи архиепископа Крымского Луки

Мощи архиепископа Крымского Луки (Войно-Ясенецкого), русского врача-хирурга и почитаемого в православной церкви святого, принесут в Москву из Симферополя с 11 по 22 мая. Об этом в пятницу сообщили в Фонде Андрея Первозванного, который выступил одним из организаторов принесения святыни.

"С 11 по 17 мая святыня будет находиться в Донском монастыре города Москвы, после чего будет перенесена в храм Троицы Живоначальной в Останкине, где будет пребывать с 18 по 22 мая.

Доступ к святыне будет открыт ежедневно с 7:00 до 21:00", — рассказали в пресс-службе фонда.

Организаторами принесения мощей выступают Донской монастырь, храм Троицы Живоначальной в Останкине и Фонд Андрея Первозванного.

Святой доктор

Архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, родился 27 апреля 1877 году в Керчи . Он отказался от карьеры художника и поступил на медицинский факультет Киевского университета. После сданных выпускных экзаменов заявил о намерении стать земским врачом. Он одним из первых начал делать сложные операции на желчных путях, желудке, кишечнике, сердце и мозге.

Во времена атеистических гонений, когда некоторые священнослужители снимали с себя сан, испугавшись репрессий, профессор Войно-Ясенецкий принял священный сан. Будучи священником, он оставался профессором медицины и читал лекции по топографической анатомии и оперативной хирургии в рясе и с крестом на груди. Почти 11 лет он провел в тюрьмах и ссылках по сфабрикованным делам. За книгу "Очерки гнойной хирургии" он был награжден Сталинской премией.

В мае 1946 года Лука был назначен архиепископом Симферопольским и Крымским. Он был автором более 55 научных трудов по хирургии и анатомии, и одновременно — почти 1300 проповедей, лишь половина которых составила 12 томов. Скончался подвижник 11 июня 1961 года. На общецерковном уровне был прославлен в сонме новомучеников и исповедников Российских в 2000 году.