Воспитанники экошколы Соколиной горы организовали игру по экологическому просвещению

В «Аптекарском огороде» Ботанического сада МГУ ученики школы №446 организовали весеннюю приключенческую игру для школьников столичных образовательных учреждений.

Участниками квеста стали шестиклассники из школы № 1409 из Хорошёвского района Москвы . С интересом ребята искали ответы на вопросы о растениях, которые юные жители Соколиной горы готовили вместе с учителями. Школьники не только смогли пройти игру, посвященную экологическому проведению, но и полюбовались цветами сада и оранжереи «Аптекарского огорода».

В школе №446 сообщили, что ученики не только проводят познавательные игры, но и ведут проектные работы, тематически связанные с «Аптекарским огородом» — уникальной экологической достопримечательностью города Москвы. Руководство Ботанического сада МГУ способствует организации обучения и досуга ребят.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа с углубленным изучением экологии № 446».