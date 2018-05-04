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Воспитанники экошколы Соколиной горы организовали игру по экологическому просвещению
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Воспитанники экошколы Соколиной горы организовали игру по экологическому просвещению 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
В «Аптекарском огороде» Ботанического сада МГУ ученики школы №446 организовали весеннюю приключенческую игру для школьников столичных образовательных учреждений.
Участниками квеста стали шестиклассники из школы № 1409 из Хорошёвского района Москвы. С интересом ребята искали ответы на вопросы о растениях, которые юные жители Соколиной горы готовили вместе с учителями. Школьники не только смогли пройти игру, посвященную экологическому проведению, но и полюбовались цветами сада и оранжереи «Аптекарского огорода».
В школе №446 сообщили, что ученики не только проводят познавательные игры, но и ведут проектные работы, тематически связанные с «Аптекарским огородом» — уникальной экологической достопримечательностью города Москвы. Руководство Ботанического сада МГУ способствует организации обучения и досуга ребят.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа с углубленным изучением экологии № 446».
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