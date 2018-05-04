Ещё
В столице открыли мемориальную доску Обухову
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве открыли мемориальную доску академику Обухову 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия г. Москвы
В Москве в пятницу открыли мемориальную доску академику Александру Обухову, исследователю физики атмосферы и турбулентности, говорится в сообщении Мосгорнаследия.
Открытие памятного знака было приурочено к столетию со дня рождения выдающегося ученого, чьи работы послужили мировому развитию изучения климата и окружающей среды, отмечается в пресс-релизе.
Бронзовая мемориальная доска установлена на фасаде Института физики атмосферы РАН (Пыжевский переулок, 3), основателем и первым директором которого был Обухов. Институт физики атмосферы был образован в 1956 году и с 1994 года носит имя ученого.
РИА Недвижимость: последние новости
В Москве завершилось весеннее благоустройство В Москве начали строить метро "Нижние Мневники" В Москве найдена ограда Златоустовского монастыря
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть звезды экрана, позор Украины и другие события дня29
Певица погибла во время отдыха24
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну129
У России появится серьезный конкурент по газу424
«Затонул в результате взрыва»: что нашли вместо «Боинга»6
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение