В столице открыли мемориальную доску Обухову

В Москве открыли мемориальную доску академику Обухову

Москве в пятницу открыли мемориальную доску академику Александру Обухову , исследователю физики атмосферы и турбулентности, говорится в сообщении Мосгорнаследия.

Открытие памятного знака было приурочено к столетию со дня рождения выдающегося ученого, чьи работы послужили мировому развитию изучения климата и окружающей среды, отмечается в пресс-релизе.