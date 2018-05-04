В столице открыли мемориальную доску Обухову

В Москве в пятницу открыли мемориальную доску академику Александру Обухову, исследователю физики атмосферы и турбулентности, говорится в сообщении Мосгорнаследия.
Открытие памятного знака было приурочено к столетию со дня рождения выдающегося ученого, чьи работы послужили мировому развитию изучения климата и окружающей среды, отмечается в пресс-релизе.
Бронзовая мемориальная доска установлена на фасаде Института физики атмосферы РАН (Пыжевский переулок, 3), основателем и первым директором которого был Обухов. Институт физики атмосферы был образован в 1956 году и с 1994 года носит имя ученого.