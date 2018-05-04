Цветущая сакура, весна A Cappella и спорт в «Сокольниках»: яркие выходные в столице

Любоваться весенним цветением без ущерба для природы можно в Ботаническому саду МГУ — там, например, распустилась сакура. А московская весна продолжает звучать a cappella: гости музыкального фестиваля уже посетили 900 концертов, купили почти три с половиной тысячи виниловых пластинок и съели более 300 тысяч порций мороженого. В выходные статистика будет дополняться.

По-настоящему летняя погода установилась в Московском регионе. Сегодня синоптики обещают еще один теплый и солнечный день. Воздух прогреется до плюс 23 градусов. Это, конечно, превышает норму, но не может не радовать.

Завтра будет еще тепло — плюс 23-25. Будьте внимательны, если планируете выехать на природу: обязательно возьмите с собой зонтики. Местами пройдет дождь, в каких-то районах возможны даже грозы. А вот в воскресенье в Москве заметно похолодает: будет всего 17-18 градусов — и также дождь.

Но погода не должна нарушить ваши планы — тем более, что в Москве есть чем заняться в эти выходные.

Приходите в «Аптекарский огород» посмотреть на действительно необычное для Москвы явление — цветение сакуры. Фотографии получаются очень красивые. Главное — успейте: цветет сакура не больше двух недель.

А на Поклонной горе в воскресенье в полдень состоится парад Кадетского движения Москвы. По брусчатке пройдут более 2500 воспитанников, которые в конце праздника запустят в небо белых голубей и возложат цветы к Огню памяти и славы.

В Москве продолжается «Московская весна A Cappella» — самый музыкальный и красивый фестиваль. В городе работает более 60 площадок. На них выступают коллективы, приехавшие из разных стран мира. Это и народные ансамбли, и церковные хоры, и даже рэперы.

Помимо концертов, проходящих практически в режиме нон-стоп, для москвичей подготовили много развлечений и мастер-классов. Например, на Тверском бульваре можно научиться битбоксу, на улице Рождественка — поиграть на африканских барабанах, а на Новопесчаной улице — освоить несколько балетных па.

В воскресенье обязательно приходите в парк «Сокольники». В честь открытия летнего сезона там пройдет большой спортивный фестиваль. Вы сможете себя попробовать буквально во всех видах спорта. Весь день там будут проходить соревнования по настольному теннису, стрельбе из лука, акробатике и многому другому.

А завтра в 11:30 утра от проспекта Академика Сахарова до смотровой площадки на Воробьевых горах пройдет колонна из трех тысяч мотоциклистов. Будьте внимательны: во время мотопарада будет перекрыто сразу несколько улиц.