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На одной из улиц Симферополя на полтора года перекроют движение
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На одной из улиц Симферополя на полтора года перекроют движение 

РИА Новости Крым 56 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 май — РИА Новости Крым. Один из участков улицы Горького в центре Симферополя будет закрыт для движения транспорта до января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.
Как пояснили в администрации, ограничение вводится в связи со строительством Крымского государственного центра детского театрального искусства.
"С 5 мая 2018 года до 1 января 2020 года будет ограничено движение и запрещена парковка транспортных средств по улице Горького, на участке от улицы Жуковского до улицы Пушкина", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в случае препятствования проезду специализированного транспорта на данном участке будет производиться эвакуация транспортных средств.
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