Завтра одну из улиц в ЮЗАО полностью перекроют

Завтра, 5 мая, будет проходить Московский мотофестиваль. На время проведения парада, приуроченного к началу мотосезона, будет ограничено движение автомобилей. Перекрытия будут сниматься по мере проезда мотоколонны.

«С 06:00 будет ограничено движение на участке от проспекта Академика Сахарова до Садового кольца. С 09:00 — по проспекту Мира, Садовому кольцу (до Фрунзенской набережной), Хамовническому Валу, проспекту Вернадского, Университетскому проспекту и Университетской площади. В 23:00 на сутки ограничат движение по улице Косыгина», — сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы.