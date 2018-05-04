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Завтра одну из улиц в ЮЗАО полностью перекроют
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Завтра одну из улиц в ЮЗАО полностью перекроют 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Завтра, 5 мая, будет проходить Московский мотофестиваль. На время проведения парада, приуроченного к началу мотосезона, будет ограничено движение автомобилей. Перекрытия будут сниматься по мере проезда мотоколонны.
«С 06:00 будет ограничено движение на участке от проспекта Академика Сахарова до Садового кольца. С 09:00 — по проспекту Мира, Садовому кольцу (до Фрунзенской набережной), Хамовническому Валу, проспекту Вернадского, Университетскому проспекту и Университетской площади. В 23:00 на сутки ограничат движение по улице Косыгина», — сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы.
Также, напомним, что на ряде улиц в ЮЗАО будет ограничено или перекрыто движение транспорта 7 и 9 из-за праздничных мероприятий. О том, где и когда будут введены ограничения, можно почитать в нашем материале. Также о том, на каких улицах будет перекрыто движение в связи с репетицией Парада 6 мая, можно узнать из материала mos.ru.
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