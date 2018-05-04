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Новые рубрики появились на портале «Наш город»
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Новые рубрики появились на портале «Наш город» 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
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На портале «Наш город» запустили весеннее-летние рубрики. Об этом стало известно 4 мая.
Теперь москвичи смогут сообщить о стертой дорожной разметке, сухостойных деревьях, отсутствии песка на детских игровых площадках и о несоблюдении планового графика отключения горячей воды. На портале впервые появилась рубрика «Аварийные деревья».
На официальном сайте мэра и Правительства Москвы проинформировали, что теперь москвичи смогут пожаловаться на работу наземного транспорта и сообщить о нарушениях, связанных с работой летних кафе.
Через портал горожанам дают возможность контролировать работу городских служб в режиме онлайн. Отметим, что специалисты обязаны отвечать на каждое сообщение в течение восьми рабочих дней.
Управа района Мещанский города Москвы: последние новости
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