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В Москве и области в субботу объявили желтый уровень погодной опасности
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В Москве и области в субботу объявили желтый уровень погодной опасности 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Гидрометцентр объявил на субботу, 5 мая, «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за прогнозируемых ветра и грозы.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в Москве и области будет облачно, ожидается небольшой дождь, местами гроза. Ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Температура воздуха составит от 24 до 26 градусов.
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