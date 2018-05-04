В Москве и области в субботу объявили желтый уровень погодной опасности

МОСКВА , 4 мая — РИА Новости . Гидрометцентр объявил на субботу, 5 мая, «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за прогнозируемых ветра и грозы.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в Москве и области будет облачно, ожидается небольшой дождь, местами гроза. Ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Температура воздуха составит от 24 до 26 градусов.