Ещё
На Тверской пощади в Москве в субботу пройдет творческий флешмоб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Тверской пощади в Москве в субботу пройдет творческий флешмоб 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Творческий флешмоб на Тверской площади в Москве пройдет 5 мая в рамках фестиваля «Московская весна A Cappella», участникам предложат раскрасить скетчи и создать образы музыкальных звезд, сообщили журналистам в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
"Пятого мая в рамках фестиваля «Московская весна A Cappella» творческий флешмоб на Тверской площади объединит любителей музыки и рисования. Участникам предложат раскрасить скетчи и создать оригинальные образы музыкальных суперзвезд. Участники флешмоба смогут отлично провести время, рисуя на свежем воздухе под звуки музыки, и создать уникальные скетчи, которые можно будет забрать себе на память или, к примеру, подарить друзьям. А еще каждый желающий сможет принять участие в конкурсе на лучший эскиз и выиграть подарки", — говорится в сообщении.
Флешмоб пройдет на Тверской площади с 12.00 до 17.00. Отмечается, что «дарить весеннее творческое настроение участникам флешмоба и всем остальным гостям этой фестивальной площадки будут участники конкурса „Московская весна A Cappella“.
РИА Новости: последние новости
Зазывал-таксистов уберут из аэропортов московского транспортного узла В Москве 11-12 мая пройдет акция "День без турникетов" в новом формате Эксперты не рекомендуют москвичам купаться в мае
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно156
Россия отказалась от союзов с Китаем332
Найдено тело писателя Сергея Сакина24
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову146
Литва переименовала Грузию27
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение