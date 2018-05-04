На Тверской пощади в Москве в субботу пройдет творческий флешмоб

МОСКВА , 4 мая — РИА Новости . Творческий флешмоб на Тверской площади в Москве пройдет 5 мая в рамках фестиваля «Московская весна A Cappella», участникам предложат раскрасить скетчи и создать образы музыкальных звезд, сообщили журналистам в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

"Пятого мая в рамках фестиваля «Московская весна A Cappella» творческий флешмоб на Тверской площади объединит любителей музыки и рисования. Участникам предложат раскрасить скетчи и создать оригинальные образы музыкальных суперзвезд. Участники флешмоба смогут отлично провести время, рисуя на свежем воздухе под звуки музыки, и создать уникальные скетчи, которые можно будет забрать себе на память или, к примеру, подарить друзьям. А еще каждый желающий сможет принять участие в конкурсе на лучший эскиз и выиграть подарки", — говорится в сообщении.

Флешмоб пройдет на Тверской площади с 12.00 до 17.00. Отмечается, что «дарить весеннее творческое настроение участникам флешмоба и всем остальным гостям этой фестивальной площадки будут участники конкурса „Московская весна A Cappella“.