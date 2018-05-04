Московский метрополитен закупил 10 гусеничных подъемников для маломобильных граждан

Об этом журналистам сообщила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«Московский метрополитен уделяет огромное внимание работе с маломобильными пассажирами. Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) был создан в 2013 г. и каждый год количество пассажиров, которым нужна помощь, увеличивается. В 2017 г. мы обслужили более 750 маломобильных пассажиров на инвалидных колясках. Для удобства таких пассажиров мы покупаем специальное оборудование. Мы специально закупили 10 современных гусеничных подъемников. Благодаря им маломобильные пассажиры в сопровождении сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров могут безопасно и легко спускаться по лестницам в метро и быстрее передвигаться по станциям», — сказала Ю. Темникова.

По ее словам, закупленное оборудование также активно планируется использовать на чемпионате мира.

«Это тест для того чтобы обкатать технологию и понять нужно ли нам оно. Сейчас мы понимаем, что это очень удобное оборудование и мы будем закупать еще», — заключила Ю. Темникова.