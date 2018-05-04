Из-за празднования Дня Победы во Владимире перекроют несколько улиц

5, 7 и 9 мая в центре Владимира перекроют движение транспорта. Это связано с праздничными мероприятиями, приуроченными к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

5 мая движение ограничат из-за легкоатлетической эстафеты — с 9 до 13 часов по Лыбедской магистрали от пересечения с улицей Гагарина до перекрестка с Октябрьским проспектом и по Октябрьскому проспекту от пересечения с улицей Мира до улицы Дзержинского.

7 мая в городе перекроют движение всех видов транспорта с 20 до 22 часов по проспекту Ленина — от поворота на улицу Чапаева до улицы диктора Левитана.

9 мая с 9 до 13 часов водители смогут проехать по автодороге М-7, улицам Разина, Белякова, Мира, Горького, Студеная Гора , Дзержинского, Гражданской, Красноармейской. В это время во Владимире закроют движение на проспекте Ленина — от поворота на улицу Чапаева до Студеной Горы.

Вечером 9 мая нельзя будет проехать по проспекту Ленина от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана с 21 до 23 ночи.