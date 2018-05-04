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Большие праздники — большие перекрытия
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Большие праздники — большие перекрытия 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
На время проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, во Владимире ограничат движение транспорта.
7 мая на время репетиции праздничного парада с 20:00 до 22:00 перекроют проспект Ленина на участке от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана. Транспорт направят в объезд по улицам Разина, Белякова, Мира, Горького.
Самые масштабные перекрытия ждут областной центр 9 мая:
— с 9:00 до 13:00 перекроют проспект Ленина от поворота на улицу Чапаева до улицы Студёная Гора. Автомобилистам рекомендуют передвигаться по улицам: Разина, Белякова, Мира, Горького, Студёная Гора, Дзержинского, Гражданской, Красноармейской;
— с 09.45 до 11.15 перекроют улицу Мира на участке от улицы Усти-на-Лабе до улицы Большой Нижегородской, с направлением автотранспорта в объезд по улице Усти-на-Лабе;
— с 21.00 до 23.00 вновь перекроют проспект Ленина на участке от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана, с направлением автотранспорта в объезд по федеральной трассе М-7 «Волга», улицам Разина, Белякова, Мира, Горького.
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