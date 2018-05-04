В Новой Москве построят «умные» дома

В новой Москве по программе реновации построят «умные» дома

«Умные» дома построят в новой Москве по программе реновации, переезд жителей ТиНАО в них планируется завершить в 2025 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

В программу реновации на территории новой Москвы вошел 251 дом. Общее количество квартир — 8,25 тысячи, площадь одобренных стартовых площадок — 193,5 тысячи «квадратов».

«Дома по программе реновации в столице будут проектировать с учетом «смарт-стандарта». Эта технология в частности, регламентирует монтаж домовых распределительных сетей для телевидения, телефонии и интернета до каждой квартиры. Также в новых домах будет применяться автоматическая передача данных общедомовых и поквартирных приборов учета электричества и тепловой энергии в городские информационные системы», — сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он подчеркнул, что первый опыт использования BIM-технологий в ТиНАО был три года назад. Пионерами этого процесса стали крупные инвестиционные компании. Девелопер жилого комплекса «Новые Ватутинки» с помощью BIM спроектировал детско-взрослую поликлинику. Здание получилось красивым и функциональным.

Он отметил, что опыт инвесторов распространяется и на объекты, которые проектируются и строятся за счет городского бюджета. В программу «Безопасный город» было включено, в частности, проектирование по BIM-технологиям здания полиции в Коммунарке.

«Безопасность жителям «умных» домов обеспечат системы видеонаблюдения. Все домофоны, входные группы, лифтовые холлы и сами лифты должны быть оборудованы тревожными кнопками и системами двусторонней голосовой связи с диспетчерскими», — добавил Жидкин.

Среди других преимуществ обретение жилья в новостройках ТиНАО Жидкин назвал наличие и активное развитие дорожной и социальной инфраструктуры, а также экологию и демократичные цены. Цена квадратного метра в новостройках как минимум в два раза ниже, чем внутри МКАД: в этом году она составила около 100 тысяч рублей за квадратный метр, тогда как в «старой» Москве этот показатель превышает 200 тысяч рублей.

Около 20 социальных объектов возведут в Троицком и Новомосковском административных округах в нынешнем году, из них девять-за счет бюджета столицы, добавил глава департамента.

«За последние два года здесь построено 119 остановок общественного транспорта, организовано 22 автобусных маршрута. До конца этого года выставят на конкурс еще 13 автобусных маршрутов. До 2020 года к этому добавятся еще девять маршрутов, 56 остановок. Намеченный на нынешний год ввод шести станций метро обеспечит жителям новой Москвы комфортное транспортное обслуживание», — заключил чиновник.