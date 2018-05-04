В «Сокольниках» продолжается весенний фестиваль

Фестиваль «Московская весна», в рамках которого жителей ждет насыщенная музыкальная программа и познавательные мастер-классы, продлится в парке до Дня Победы включительно.

В ближайшие дни жителей Сокольников и гостей парка задействуют в интересные мероприятия в рамках очередного фестиваля «Московских сезонов». Завтра, 5 мая, на фестивальной площадке пройдет музыкальное занятие «Играй гармонь», в 17 часов — вокальный класс по частушкам.

В этот же день гостям парка покажут театрализованное представление. Также в программе выступление шоу-оркестра и кулинарного шоу. В воскресенье, 6 мая, всех желающих приглашают принять участие в мастер-классе «Угадай мелодию» (в 15 часов) и вокальном занятии «Лучше, чем классика» (в 17 часов). Седьмого мая в 15 часов гостей фестиваля научат делать весенний венок своими руками на мастер-классе.

Подробное расписанием мастер-классов на площадке в парке «Сокольники» представлено на официальном сайте парка. Напомним, площадка работает по будням с 15.00 до 19.00, по выходным — с 13.00 до 19.00.