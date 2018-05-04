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Городской транспорт изменит режим работы 5 мая из-за проведения Московского мотофестиваля
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Городской транспорт изменит режим работы 5 мая из-за проведения Московского мотофестиваля 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
«В связи с проведением мотопробега в рамках „Московского мотофестиваля-2018“ 5 мая 2018 г. изменяются маршруты наземного транспорта. С начала движения до окончания мероприятий троллейбусы №7 будут следовать от метро „Парк Победы“ до ул. Озерная (от метро „Ломоносовский проспект“ — по маршруту троллейбуса №17)», — говорится в сообщении.
Также, с 11:00 до окончания мероприятий автобусы «А», «Б», «м1», «м2», «м3», «м6», «м9», «м10», «т3», «т10», «т13», «т39», «т47», «т79», №0, 15, 24, 33, 38, 39, 57, 64, 85, 93, 101, 111, 136, 154, 239, 255, 286, 533, 603, 778, 806, 834, 869, 903, 904, «С10», ДАС-МГУ, троллейбусы №14, 28, 76, трамваи №7, 9 могут следовать с увеличенными интервалами.
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