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Более пяти тысяч человек участвовали в Московском мотопараде
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Свыше 5 тыс. человек приняли участие в мотопараде в рамках Московского мотофестиваля 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Более 5 тысяч человек в субботу приняли участие в мотопараде, который прошел по Садовому кольцу в столице в рамках Второго Московского мотофестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
"Событие прошло спокойно, без ДТП и происшествий. В мотопараде участвовало рекордное количество человек — более 5 nsc/ мотолюбителей", — говорится в сообщении.
Мотоколонна двигалась от проспекта Академика Сахарова по Проспекту Мира до площадки у памятника "Рабочий и колхозница". Финишировали участники на смотровой площадке на Воробьевых горах.
Еще одна площадка была организована в парке Сокольники.
"Сегодня Москва по динамике развития мотодвижения занимает одно из первых мест среди мировых мегаполисов. В прошлом году количество зарегистрированных мотоциклов в Москве по сравнению с 2014 годом выросло почти на 40%. Мы поддерживаем популяризацию мототранспорта и рады, что у мотосообщества появился свой масштабный праздник, который объединил мотолюбителей и способствует открытому диалогу с городскими властями", — приводит пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
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