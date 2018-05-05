Более пяти тысяч человек участвовали в Московском мотопараде

Свыше 5 тыс. человек приняли участие в мотопараде в рамках Московского мотофестиваля

Более 5 тысяч человек в субботу приняли участие в мотопараде, который прошел по Садовому кольцу в столице в рамках Второго Московского мотофестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Событие прошло спокойно, без ДТП и происшествий. В мотопараде участвовало рекордное количество человек — более 5 nsc/ мотолюбителей", — говорится в сообщении.

Мотоколонна двигалась от проспекта Академика Сахарова по Проспекту Мира до площадки у памятника "Рабочий и колхозница". Финишировали участники на смотровой площадке на Воробьевых горах.

Еще одна площадка была организована в парке Сокольники.