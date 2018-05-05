Более пяти тысяч человек участвовали в Московском мотопараде

Более 5 тысяч человек в субботу приняли участие в мотопараде, который прошел по Садовому кольцу в столице в рамках Второго Московского мотофестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
"Событие прошло спокойно, без ДТП и происшествий. В мотопараде участвовало рекордное количество человек — более 5 nsc/ мотолюбителей", — говорится в сообщении.
Мотоколонна двигалась от проспекта Академика Сахарова по Проспекту Мира до площадки у памятника "Рабочий и колхозница". Финишировали участники на смотровой площадке на Воробьевых горах.
Еще одна площадка была организована в парке Сокольники.
"Сегодня Москва по динамике развития мотодвижения занимает одно из первых мест среди мировых мегаполисов. В прошлом году количество зарегистрированных мотоциклов в Москве по сравнению с 2014 годом выросло почти на 40%. Мы поддерживаем популяризацию мототранспорта и рады, что у мотосообщества появился свой масштабный праздник, который объединил мотолюбителей и способствует открытому диалогу с городскими властями", — приводит пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.