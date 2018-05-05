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Более 5 тыс. любителей мототехники приняли участие в Московском мотопараде 5 мая
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Более 5 тыс. любителей мототехники приняли участие в Московском мотопараде 5 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: mos.ru
Более 5 тыс. любителей мототехники приняли участие в Московском мотопараде в центре столицы 5 мая 2018 г., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
«5 мая 2018 г. в поддержку развития мотокультуры и безопасности на дорогах состоялся Второй Московский мотофестиваль. В рамках мероприятия по Садовому кольцу прошел мотопарад. Событие прошло спокойно, без ДТП и происшествий. В мотопараде участвовало рекордное количество человек — более 5 тыс. мотолюбителей. Для проведения мероприятия городские власти выделили специальный маршрут, который начался от проспекта Академика Сахарова, продолжился по проспекту Мира до прошлогодней площадки у памятника «Рабочий и Колхозница», а затем двинулся снова в центр. Зоной финиша стала смотровая площадка на Воробьевых горах. Движение транспорта по маршруту следования колонны было ограничено. После завершения заезда улицы снова открыли для автомобилистов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что участники мотопарада проследовали по маршруту, в финальной точке которого состоялось несколько праздничных мероприятий: мотовыставка тюнинговой и ретро-техники, мотошоу. Также, помимо основной площадки на Воробьевых горах, была и другая — в парке «Сокольники». На Фестивальной площади Сокольников также состоялся праздник с обширной музыкальной и спортивной программой.
В свою очередь, заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил важность фестиваля в свете взаимодействия мотосообщества и властей города.
«Сегодня Москва по динамике развития мотодвижения занимает одно из первых мест среди мировых мегаполисов. В прошлом году количество зарегистрированных мотоциклов в Москве по сравнению с 2014 г. выросло почти на 40%. Мы поддерживаем популяризацию мототранспорта и рады, что у мотосообщества появился свой масштабный праздник, который объединил мотолюбителей и способствует открытому диалогу с городскими властями», — заметил заммэра.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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