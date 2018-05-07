Московский метрополитен подготовил праздничные мероприятия ко Дню Победы

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Праздничные мероприятия пройдут в московском метро в честь Дня Победы. Пассажиров подземки в праздничный день ждут фотовыставки, традиционные памятные билеты, выступление кадетского оркестра и традиционные георгиевские ленты. Об этом сообщили в понедельник в пресс— службе московского метро.

"Помимо фотовыставок, одним из интересных мероприятий станет выступление оркестра кадетского класса одной из столичных школ на площадке «Музыка в метро» станции «Таганская» с патриотическими песнями", — приводит пресс— служба слова первого заместителя начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова . По его словам, культурная программа в метро начнется уже 7 мая.

Выставка фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто», организованная совместно с благотворительным фондом «Память поколений», пройдет с 8 по 12 мая на станции «Парк Победы». Еще одна фотовыставка, «Метро в годы войны», пройдет с 9 по 13 мая в переходе со станции «Ленинский проспект» на станцию «Площадь Гагарина».

Кроме того, на протяжении всего 9 мая на стойках «Живое общение» пассажиры смогут получить георгиевские ленты, а также значки и флажки с праздничной символикой. По сложившейся традиции московское метро выпустит памятные билеты, а также поздравит пассажиров с Днем Победы на эскалаторах.